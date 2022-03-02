بعد الغزو الروسي.. ترامب: الولايات المتحدة لديها فرصة لجني «ثروة» من حرب أوكرانيا

الشارقة - اميمة ياسر - - شريف الجنيدي

اقترح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة بإمكانها جني "ثروة" من حرب أوكرانيا، وذلك باستغلال العقوبات النفطية على روسيا.

وقال ترامب، في مقابلة مع ماريا بارتيرومو في قناة "فوكس نيوز"، طالب ترامب الدول الأوروبية بعدم شراء النفط من روسيا بعد غزو أوكرانيا، قائلاً إنه "إذا كان لا يزال رئيسًا، فستقوم الولايات المتحدة بتصدير النفط للجميع".

ورداً على سؤال عما إذا كان ينبغي للرئيس جو بايدن أن يفرض عقوبات على قطاع النفط الروسي، أجاب ترامب قائلاً: "نعم ينبغي على الولايات المتحدة أن تقوم بذلك، ولا تشتري أي نفط على الإطلاق من روسيا".

وتابع الزعيم السابق للبيت الأبيض: "بلادنا ستجني ثروة مطلقة، وأموالًا أكثر مما جنته من أي وقت مضى، في ظل هذا الوضع."

وأكد ترامب أن هجوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا "لم يكن ليحدث لو كنت رئيساً للولايات المتحدة".

وشدد على ضرورة أن تتوقف الدول الغربية عن شراء النفط الروسي، من أجل معاقبة موسكو اقتصادياً بعد غزوها لأوكرانيا، وهو الأمر الذي سيفيد الولايات المتحدة أيضًا".

وخاطب ترامب الدول الأوروبية قائلاً: توقفوا عن شراء النفط من روسيا وحلفاءها، لسنا بحاجة إلى النفط من هذه البلدان. ​​هذه البلدان ليست صديقة لنا. لدينا المزيد من النفط".

وأشار الرئيس الأمريكي السابق إلى أن إحدى "أكبر المزايا" التي تتمتع بها الولايات المتحدة على الصين هي أن "القوة الآسيوية لا تمتلك أي نفط".

ووصف ترامب الغزو الذي تشنه القوات الروسية على أوكرانيا بأنه "محرقة"، ملقياً باللائمة في اندلاع الحرب على الرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلاً: "أنظروا إلى ما يحدث في بلدنا، وكأنه يديره حمقى".

ولفت ترامب إلى أن عدد الضحايا المدنيين في أوكرانيا "أسوأ بكثير" مما يُعلن عنه.