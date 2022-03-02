الأمم المتحدة تطالب روسيا بإنهاء الحرب في أوكرانيا.. وهذا هو موقف الدول العربية

الشارقة - اميمة ياسر -

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، قرارًا يطالب روسيا "بالتوقف فورًا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا"، في الوقت الذي نبهت فيه موسكو إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تزيد التصعيد.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية" أنه جري تبني القرار بأغلبية من 141 صوتاً، وعارضته 5 دول، وامتنعت 35 دولة أخرى عن التصويت، من بينها الصين، وذلك من أصل 193 دولة عضواً.

وطالب القرار، الذي قوبل تبنيه بالتصفيق، موسكو "بسحب فوري وكامل وغير مشروط جميع قواتها العسكرية من أوكرانيا"، و"يدين قرار روسيا زيادة حالة تأهب قواتها النووية".

وأشارت الشبكة الإخبارية إلى أنه وقبل عملية التصويت، اتهمت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، روسيا بالاستعداد لزيادة ما وصفتها بالوحشية في الحرب على أوكرانيا.

وحث المبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، على عدم التصويت لصالح القرار الذي يدين موسكو، قائلا إنه سيؤدي إلى التصعيد.

وفيما يلي نستعرض مواقف الدول العربية من القرار، بحسب صحيفة "الشروق":

مؤيدو القرار:

مصر والسعودية والإمارات والأردن والكويت وقطر والبحرين وعمان واليمن وليبيا وتونس وجزر القمر وموريتانيا والصومال

المعارضة:

سوريا

امتناع عن التصويت:

السودان

الجزائر

العراق

غياب:

المغرب

لبنان

ويأتي هذا فيما تستعد روسيا لإجراء محادثات مع الجانب الأوكراني، في بيلاروسيا، يوم غد الخميس، في إطار مساع لاحتواء الوضع.

ونقلت وكالة "تاس" عن رئيس الوفد الروسي إلى المحادثات، قوله إن التباحث سيشمل وقف إطلاق النار والضمانات الأمنية التي طالما طالبت بها موسكو.

وأكد الوفد أن الجيش الروسي، فتح ممراً آمناً حتى يستطيع المفاوضون الأوكرانيون العبور إلى بيلاروسيا.

وعلى الصعيد الميداني، زاد الجيش الروسي من إحكام قبضته على عدد من المدن في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، بينما تحدث مسؤولون محليون عن انقطاع خدمات حيوية مثل الماء، الأمر الذي قد ينذر بسقوط وشيك لبعض المناطق.