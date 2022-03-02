شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب النواب" توصى برفع نسبة أرباح المرأة المشاركة فى معارض وزارة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمع وفد لجنة الشباب بمجلس النواب، إلى السيدات والطلائع المشاركين في معرض نادي الفتيات والمرأة والطلائع المقام بمركز شباب سوهاج، وذلك في إطار دور اللجنة لتشجيعهن على المشاركة في المشروعات الصغيرة، واللاتي طالبن برفع النسبة اللاتي يحصلن عليها نظير بيع منتجاتهم في المعارض التي تقيمهما وزارة الشباب ، حيث يحصلن علي نسبة 10٪؜ من قيمة المنتجات.

جاء ذلك خلال زيارة اللجنة برئاسة الدكتور محمود حسين ، لمحافظة سوهاج ، للوقوف علي المشكلات التي تواجه مراكز الشباب ، بناء علي طلبات الاحاطة الني تقدم بها النائب محمد لبيب .

وأوصت لجنة الشباب ، وزارة الرياضة بتعديل لائحة مشروعات الفتيات ، لتصل النسبة التي تحصلن عليها إلي 30% بدلا من النسبة المقررة حاليا ، قائلا :" رغم ان الوزارة هي التي تدفع تكلفة الخدمات ولكن يجب زيادة النسبة للمشاركات في المعارض، وحصول الطلائع علي نفس النسبة التي تصل إلى 30% مقابل بيع منتجاتهن، خاصة انهم لا يحصلن علي أي مقابل مادي نظير ذلك.

وفي السياق ذاته تفقدت لجنة الشباب، المشروع القومي لرياضة المرأة لتشجيع السيدات علي ممارسة الرياضة.

وقال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب، إن الدولة المصرية وفي ظل الجمهورية الجديدة وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي القيادة السياسية اهتماما خاصا، عبر توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة لكل أفراد وفئات المجتمع المصرى.

ويضم وفد لجنة الشباب، كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب حسام غالي وكيل اللجنة، والنواب درويش مرعي، أسامة عبدالعاطي، أحمد الشناوي، ولاء عبدالفتاح، هادية حسني، أية مدني، محمد لبيب، وإبراهيم عبداللطيف أمين اللجنة وتامر الجيزاوي وعماد سعيد بالامانة العامة لمجلس النواب .