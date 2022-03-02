شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. روسيا تعلن لأول مرة خسائرها في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، لأول مرة عن عدد قتلى الجيش الروسي في أوكرانيا. وقال وزير الدفاع إن قتلى الجيش الروسي 498 قتيلا من قواتنا في أوكرانيا و1597 جريحا. وتابع : كل السكان الراغبين في مغادرة مدينتي ماريوبول وكييف يمكنهم الخروج. وأكدت روسيا أن الوفد الأوكراني المفاوض يصل غدا إلى حدود بيلاروسيا، مشيرة إلى أن القوات الروسية فتحت ممرا أمنيا للوفد الأوكراني لحضور مفاوضات الغد.

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