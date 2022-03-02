شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الأمم المتحدة: يجب على روسيا سحب قواتها ووقف الحرب فورا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

في خبر عاجل بثته قناة “الإخبارية” طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة روسيا بسحب قواتها من أوكرانيا ووقف الحرب فورا.

وكما وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار إدانة العمليات الروسية في أوكرانيا.

وكانت السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة أوكسانا ماركاروفا، ناشدت أعضاء الكونغرس الأميركي تقديم المزيد من المساعدة في الوقت الذي تقاوم فيه بلادها حربا وحشية من قبل روسيا.

وقالت ماركاروفا: استخدموا القنبلة الفراغية والتي تحظرها بالفعل اتفاقية جنيف؛ الدمار الذي تحاول روسيا إلحاقه بأوكرانيا كبير.

واعتبرت أن أوكرانيا تعمل بنشاط مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والكونغرس للحصول على مزيد من الأسلحة وفرض عقوبات أكثر صرامة.