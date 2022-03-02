شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مفاجئ من دبلوماسي أمريكي سابق على زلة لسان «بايدن» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على شكل واسع فيديو من كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي شهدت “زلة لسان” أثناء خطاب ألقاه للأمة، تحدث فيه عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتطويق العاصمة الأوكرانية، كييف.

وأعاد الدبلوماسي الأمريكي الأسبق فيرناندو ميغيل فيرنانديز، نشر مقطع الفيديو، بتغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا بتعليق: “قال الشعب الإيراني بدلا من الشعب الأوكراني، الآن نحن نفهم ارتباك السياسة الخارجية للولايات المتحدة”.

وقال الرئيس الأمريكي بايدن، في خطابه: “قبل 6 أيام، سعى فلاديمير بوتين إلى زعزعة أسس العالم الحر، ولكنه أخطأ في تقديره بشكل سيئ، بوتين الآن معزول عن العالم أكثر من أي وقت مضى، والعالم الحر يحاسبه”.

كما أشاد “بايدن” بقدرات الولايات المتحدة بشأن التجمع مع الدول المحبة للحرية في العالم، قائلا: “بقينا متحدين، وواجهنا أكاذيب روسيا بالحقيقة”.

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