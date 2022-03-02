شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تردد أنباء عن انفجار بارجة حربية.. أوكرانيا تغلق الملاحة شمال البحر الأسود والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الأربعاء أن أوكرانيا أغلقت الملاحة في المنطقة الشمالية الغربية من البحر الأسود.

فيما ترددت أنباء عن انفجار بارجة حربية روسية في البحر الأسود مقابل ميناء مدينة أوديسا الأوكرانية.

وحذرت وزارة البنية التحتية الأوكرانية أمس الثلاثاء، من أن البلاد تعد وثائق لمنع السفن الروسية من دخول المياه الإقليمية للبلاد وموانئها، إضافة إلى منع السفن الأوكرانية من دخول الموانئ الروسية.

وجاء في منشور للأركان الأوكرانية على “فيسبوك”: “من أجل ضمان سلامة الملاحة المدنية، أغلقت القوات البحرية الأوكرانية الملاحة في المنطقة الشمالية الغربية من البحر الأسود”.

في وقت سابق، قرر كل من بريطانيا وكندا حظر دخول السفن الروسية موانئه وذلك على خلفية الوضع في أوكرانيا.