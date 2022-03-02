بسبب العنصرية..عربي يشهر سلاحًا في وجه الأمن الأوكراني ويجبرهم على صعود القطار (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : بسبب العنصرية في التعامل مع الأفارقة والعرب وعدم السماح لهم بصعود القطارات التي تنقل مواطنيهم خارج أوكرانيا للهروب من آتون الحرب، اضطر طالب مغربي إلى إشهار سلاحًا أبيض “سكين” في وجه الأمن الأوكراني للصعود إلى القطار وإجبارهم على صعود باقي الطلاب العرب والأفارقة.

وتداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عدة فيديوهات تظهر تعرض طلاب عرب وأفارقة، للعنصرية من قوات الأمن الأوكرانية، وذلك أثناء عبورهم الحدود إلى بولندا، وأكدت أنه طُلب منهم الترجُّل، فيما انطلقت الحافلات لتعبر الحدود حاملة مواطنين أوكرانيين فقط.

وانتشر مقطع فيديو لطالب مغربي، يُشهر سكينًا أثناء ركوبه قطارًا متجهًا إلى إحدى المدن الحدودية، ومنها إلى خارج أوكرانيا. وبحسب الرواية المنتشرة على صفحات التواصل المغربية، فإن الطالب وجد تمييزًا بين الأوكرانيين وغيرهم من الجنسيات الأخرى؛ ما اضطره إلى التدخل بتلك الطريقة للسماح للعرب والأفارقة بركوب القطار، وعدم تمييزهم.

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