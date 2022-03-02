شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 وإصابة 20 في انفجار جنوب غربي باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي ثلاثة أشخاص بينهم ضابط مصرعهم، فيما أصيب أكثر من عشرين بجروح متفاوتة جراء انفجار استهدف سيارة للشرطة اليوم، في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وأوضح رئيس قسم العمليات في شرطة كويتا فداء حسين، أن الانفجار وقع على طريق "فاطمة جناح" في أثناء مرور سيارة للشرطة، مما أدى إلى مصرع ثلاثة أشخاص بينهم ضابط في الشرطة، وإصابة أربعة وعشرين آخرين بجروح بينهم عدد من رجال الشرطة.

وأضاف أن فرقة إزالة المتفجرات قامت بجمع الأدلة من موقع الانفجار، واتضح أنه نجم عن عبوة ناسفة تزن حوالي 2.5 كيلوجرام من المواد المتفجرة، ولم تعلن على الفور أي جهة المسؤولية.