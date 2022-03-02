«الأمم المتحدة» تطالب روسيا بسحب قواتها من أوكرانيا

الدمام - شريف احمد - صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة لصالح قرار يندد "بأشد العبارات" بالغزو الروسي لأوكرانيا، مطالبة روسيا بسحب قواتها من أوكرانيا ووقف الحرب فورا.

محمد يوسف

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