الكرملين: الاقتصاد الروسي سيصمد رغم العقوبات

موسكو: أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الأربعاء، أن لبلاده خبرة في التعامل مع العقوبات، وشدد على أن الاقتصاد الروسي سيظل صامداً رغم ما تعرض له من ضربة قاسية.

ورد بيسكوف على سؤال عن احتمال ارتفاع معدلات البطالة بسبب وقف الشركات الأجنبية الإنتاج في روسيا، بالقول :"بالطبع".

وأضاف "سنتعامل مع هذه المسألة التي تمثل أولوية، وتعالج بالفعل من مقر العمليات بقيادة رئيس الوزراء ميشوستين"، وفق وكالة إنترفاكس الروسية.

واستطرد بالقول :"كما تعلمون، لدينا بعض الخبرة في هذا الشأن. ومررنا بالعديد من الأزمات. وفي كل مرة، نتخذ تدابير حثيثة لتقليل تفاقم البطالة. وسنفعل الشيء نفسه هذه المرة".

وأقر بأن اقتصاد بلاده تلقى ضربة قوية بعد العقوبات الأخيرة، ولكنه شدد على أنه سيظل صامداً.

وأضاف "في الواقع، يتعرض الاقتصاد الروسي لضغوط شديدة، وجهت له ضربة قاسية. ومع ذلك، لدينا القوة والإمكانات والخطط، وسيظل صامداً".