17 % من الألمان يؤيدون تدخل جيشهم

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وبحسب الاستطلاع، الذي أجراه معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي ونشرت نتائجه اليوم الأربعاء، عارض هذه الخطوة بشكل كامل أو إلى حد ما 63% من الألمان.
وأيد 50% من الذين شملهم الاستطلاع إرسال قوات إضافية لدعم أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا الشرقية، كما أيد 19% أن يكون هناك تنسيق ألماني لضربات جوية ضد أهداف روسية.
ويرى 65% من الألمان أنه سيكون أمرا جيدا فرض بلدهم المزيد من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا. د ب أ ـ برلين
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