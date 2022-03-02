17 % من الألمان يؤيدون تدخل جيشهم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أيد 17% من الألمان في استطلاع للرأي أن تتدخل بلادهم عسكريا في الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا.

وبحسب الاستطلاع، الذي أجراه معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي ونشرت نتائجه اليوم الأربعاء، عارض هذه الخطوة بشكل كامل أو إلى حد ما 63% من الألمان.

وأيد 50% من الذين شملهم الاستطلاع إرسال قوات إضافية لدعم أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا الشرقية، كما أيد 19% أن يكون هناك تنسيق ألماني لضربات جوية ضد أهداف روسية.

ويرى 65% من الألمان أنه سيكون أمرا جيدا فرض بلدهم المزيد من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا. د ب أ ـ برلين