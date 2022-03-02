والاس: احتلال أوكرانيا صعب جدا

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وقال الوزير في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي) «غزو بلد بقوة ساحقة شيء، لكن احتلال 44 مليون شخص لا يريدونك شيء آخر تماما»، مضيفا أنه سيتعين على روسيا الاستعداد لـ «سنوات من المقاومة».
وذكر والاس أن استراتيجية الروس هي محاصرة المدن الكبيرة وقصفها عشوائيا، ثم التقرب من السكان الذين يأملون «تحطيمهم» والاستيلاء على كل شيء لديهم.
وأعلن الجيش الروسي سيطرته الكاملة على مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا، والتي شهدت معارك على مدار الأيام الماضية. ولم يرد تأكيد بذلك حتى الآن من الجانب الأوكراني.
كما تعرضت مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا لهجمات عنيفة مجددا خلال الليل.
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