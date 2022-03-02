7 عمليات قلب مفتوح من نبض السعودية لأطفال المكلا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس المشروع الطبي التطوعي التاسع ضمن برنامج «نبض السعودية» التطوعي لأمراض وجراحات القلب المفتوح للأطفال في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت. وفيما أجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز 7 عمليات قلب مفتوح و19 عملية قسطرة علاجية للأطفال تكللت جميعها بالنجاح، وزع المركز 85 طنا و600 كجم من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجا في مديرية البريقة بمحافظة عدن، استفاد منها 4800 فرد. وقدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة خدماتها الطبية لـ216 شخصا في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة خلال أسبوع واحد.

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