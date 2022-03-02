17 إرهابيا في قبضة الشرطة الجزائرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية توقيف 17 عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة خلال الفترة من 23 فبراير الماضي وحتى أول مارس الحالي. وقالت الوزارة في بيان صحفي نشرته على موقعها الالكتروني أمس، إن ذلك يأتي في إطار عمليات مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى تدمير مخبأين للجماعات الإرهابية وقنبلة تقليدية الصنع ببومرداس.



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