صراعات ألوية حزب الشيطان تهدد حياة نصر الله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خرج الصراع بين فروع ميليشيات حزب الشيطان اللبناني المسمى بـ(حزب الله) إلى السطح، بعد الكشف عن دخول قوة كوماندوز قبل أشهر إلى منزل سري لأحد قياديي الميليشيات في منطقة الجية جنوب بيروت، وتهديد حياة الأمين العام حسن نصر الله.

وحصلت القوة على خرائط لأنفاق ومستودعات الميليشيات وقواعدها السرية من جنوب لبنان إلى بقاعه وما بينهما ضاحية بيروت الجنوبية وكذلك في سوريا، الأمر الذي أشعل الصراع بين القيادات، خوفا على حياتهم الرغدة التي يؤمنونها بأموال الفساد.

وكشف تقرير حديث أن مسؤول ما يعرف بـ»وحدة التنسيق والارتباط بحزب الله» المدعو وفيق صفا أبلغ عددا من الإعلاميين المقربين له، عن تسلل مجموعة من الجنود الإسرائيليين عبر شاطئ منطقة الأوزاعي جنوب العاصمة بيروت.

وقال «إن الجنود المتسللين استعانوا بشركة تأجير سيارات يملكها أحد أبناء المسؤولين في جهاز الحماية بحزب الله، ودخلوا بمعداتهم وأسلحتهم إلى منطقة الصفير بالضاحية الجنوبية معقل حزب الله، واستطاعوا الوصول إلى أحد مخابئ الطائرات المسيرة التابعة للميليشيات وتدمير الطائرات كاملة بمواد كيماوية وقنابل صغيرة لا تنتج أصواتا مرتفعة».

واتضح لأجهزة الميليشيات أن حياة زعيمهم حسن نصر الله كانت تلك الليلة بخطر كبير، كونه كان ليلة تنفيذ العملية موجودا بمبنى قريب جدا، وبينما كان حرسه ينتشر بشكل سري في المنطقة فإنهم لم يلحظوا دخول وخروج موكب سيارات الكوماندوز الإسرائيلي، كونها سيارات تتبع لابن أحد القياديين الأمنيين في الميليشيات.

ويشير أحد المصادر في بيروت إلى أن كشف صفا للعملية يأتي بعد استبعاده عن مجموعة من المهمات السياسية والمالية التي كان يقوم بها، إثر انكشاف صداقته «الخاصة» بأحد المسؤولين في الميليشيات الذي فر إلى خارج لبنان بعد اتهامه بالتجسس.

ويشير المصدر إلى أن الميليشيات لم تتمكن من اكتشاف تسلل الكوماندوز إلا بعد وقت، وعودة الكوماندوز بالسيارات إلى منطقة الأوزاعي والانطلاق من هناك نحو البحر، حيث ينتظرهم طراد عسكري نقلهم إلى الأراضي المحتلة.

وامتلك الإسرائيليون معلومات دقيقة عن استعدادات الميليشيات ومخازن أسلحتها في مناطق لبنانية وفي سوريا، حيث تعمل من فترة لأخرى على استهدافها لتدمير الورش الخاصة بتحويل الصواريخ البعيدة المدى إلى صواريخ دقيقة، ومخازن الطائرات المسيرة التي اشترتها الميليشيات عبر شركات وسيطة، وزعم نصرالله أن عناصره يقومون بصناعتها.