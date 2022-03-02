الإمارات تغيث أوكرانيا بـ5 ملايين دولار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الإمارات عن تقديمها مساعدات إغاثية للمدنيين المتضررين في أوكرانيا بقيمة خمسة ملايين دولار أمريكي. ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام) يأتي ذلك استجابة لنداء الأمم المتحدة العاجل، وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين في أوكرانيا، بما يعكس تركيز الدولة على مبادئ التضامن الإنساني في حالات النزاع.



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