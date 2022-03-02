شكرا لقرائتكم خبر بينيت: سنمنع إيران من النووي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن مهمة جهاز الموساد الرئيسة في بلاده تتمثل في منع إيران من الحصول على سلاح نووي، مضيفا «ذروة هذه المهمة باتت وشيكة». وفي زيارة إلى مقر الموساد قال إن الاتفاقية المنتظرة بعد مفاوضات فيينا بين طهران والدول الكبرى «لن تلزم إسرائيل إطلاقا».



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