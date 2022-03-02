شكرا لقرائتكم خبر الحوثي يتخذ آلاف المختطفين دروعا بشرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف ناشطون وحقوقيون يمنيون أن ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران تستخدم آلاف المختطفين الأبرياء والمخفيين قسرا في سجن مجمع الصالح شرق مدينة تعز دروعا بشرية لأعمالها العسكرية.

وانفجرت مخازن أسلحة تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية، في مدينة الصالح بمنطقة الحوبان شرق مدينة تعز، والتي حولتها الميليشيات إلى سجن ومعتقل للمختطفين من معارضي مشروعها الانقلابي.

ونشرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات مقطع فيديو لانفجارات عنيفة عدة في مخازن الأسلحة في مدينة الصالح التابعة للحوثين في تعز، مؤكدة أن الانفجارات استمرت من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل حتى الثالثة فجرا.

ونقلت الشبكة الحقوقية عن مصادر أن الانفجارات خلفت قتلى وجرحى هناك، رغم التعتيم الإعلامي الشديد من قبل الحوثيين. وأوضحت أن ذلك جزء بسيط من أثر الانفجارات في مدينة الصالح بمفرق ماوية، حيث آلاف المعتقلين.

وبحسب مصادر محلية وشهود عيان، فإن سيارات الإسعاف شوهدت تهرع إلى مكان الحادثة، وتتجه بعد ذلك نحو مدينة إب وسط اليمن.

وذكرت المصادر أن اتهامات متبادلة بالخيانة بين قيادات ميليشيات الحوثي، بالوقوف خلف الانفجارات التي وقعت في مخازن الأسلحة، في مدينة الصالح والتي حولتها إلى سجن ومعتقل للمختطفين من المواطنين ومعارضيها.

ولفتت المصادر إلى أن ميليشيات الحوثي، تتعمد تكديس وتخزين الأسلحة والقذائف الخاصة بها في مدينة الصالح، المكتظة بالمعتقلين والمختطفين، وتتخذ من المدنيين دروعا بشرية، غير آبهة بالأخطار التي تهدد حياة المختطفين والمواطنين الساكنين بالقرب من المكان. وتتخذ ميليشيات الحوثي، من مدينة الصالح (بنيت كمدينة سكنية لذوي الدخل المحدود من قبل الدولة في 2009)، مقرا لقياداتها العسكرية والسياسية في مدينة تعز، بالإضافة إلى استخدام ما تبقى من المدينة كمعتقلات لإخفاء كافة المعارضين لها، حيث يقبع بداخلها آلاف المختطفين والمخفيين قسريا.

وفي سياق متصل، توفي والد أحد المختطفين في سجون ميليشيات الحوثي، بعد أيام من إصدار الميليشيات حكما قضائيا ضد نجله، المختطف منذ 7 سنوات.

وقالت مصادر حقوقية، «إن والد المهندس أحمد القطاع توفي؛ إثر جلطة أصيب بها بعد أسبوع من إصدار الميليشيات حكما بالسجن ثمان سنوات؛ تحت مزاعم التخابر مع التحالف. وكانت ميليشيات الحوثي قد أصدرت في الـ 23 من الشهر المنصرم، حكما بإعدام وسجن 13 شخصا في العاصمة صنعاء.

ويعاني المختطفون في سجون الحوثي من انتهاكات مستمرة، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية المكفولة لهم دستورا وقانونا، وكذا في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وكان تقرير حقوقي قد أكد العام المنصرم، مقتل 268 مختطفا في سجون الحوثيين منذ عام 2016م

ميدانيا، شنت مقاتلات التحالف العربي غارات على محافظة حجة فجر أمس، واستهدفت الغارات تعزيزات حوثية كانت في طريقها للميليشيات، في عبس وحرض، رواعترفت ميليشيات الحوثي، بمقتل أحد قياداتها الميدانية البارزة، خلال الأيام الماضية، في محافظة حجة.

مشاهدات يمنية

