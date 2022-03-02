شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب النواب" توصى بتركيب أجهزة تكييف بمراكز التخاطب.. والوزارة: سنتحمل التكلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، تركيب أجهزة تكييف فى جميع مراكز التخاطب التابعة لوزارة الشباب على مستوى الجمهورية، وذلك لحماية الأطفال ذوى القدرات الخاصة من ارتفاع درجات الحرارة فى فصل الصيف.

جاء ذلك خلال تفقد لجنة الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، لمركز شباب سوهاج "الساحة الشعبية" بحضور الدكتور أشرف البجرمي، رئيس الإدارة المركزية المنشآت الشبابية النائبين خالد ابو الوفا ومحمد لبيب وإيمان عبد الجابر، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بوزارة الشباب.

واستمعت اللجنة خلال زيارتها لمركز شباب سوهاج، لمطالب عدد من أولياء الأمور ومدربين تأهيل ذوى الإعاقة، والذين طالبوا بتركيب أجهزة تكييف، خاصة في غرف التخاطب بالإضاءة، والتي تغلق نوافذها حتي تحقق الأجهزة المستخدمة نتائج ملموسة في عملية التأهيل.

وطالب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، من مسئولي الوزارة بضرورة العمل علي تركيب أجهزة تكييف لمساعدة المدربين والمترددين علي الحماية من درجات الحرارة المرتفعة، قائلا: اذا كانت موازنة الوزارة لا تسمح بذلك سيقوم اعضاء اللجنة بتحمل تركيب أجهزة التكييف".

وأوضح الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، أن اللجنة ستضع ضمن توصياتها للزيارة بمراجعة وزارة الشباب، للائحة الحالية وذلك لتشجيع ذوى القدرات الخاصة علي ممارسة الرياضة، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي ذوى القدرات الخاصة اهتماما كبيرا وهو ما يجب أن ينعكس علي جميع الخدمات المقدمة لهم.

ومن جانبه، أعلن الدكتور اشرف البجرمي ، رئيس الادارة المركزية المنشآت الشبابية بوزارة الشباب ، إن الوزارة ستتحمل تكاليف تركيب أجهزة التكييف في جميع مراكز التخاطب على مستوى الجمهورية البالغ عددها 28 مركزا فى مختلف المحافظات.

ويضم وفد لجنة الشباب، كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب حسام غالي وكيل اللجنة، والنواب درويش مرعي، أسامة عبدالعاطي، أحمد الشناوي، ولاء عبدالفتاح، هادية حسني، أية مدني، محمد لبيب، وإبراهيم عبداللطيف أمين اللجنة وتامر الجيزاوي وعماد سعيد بالامانة العامة لمجلس النواب.