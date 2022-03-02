الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب روسيا بسحب قواتها من أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

في خطوة تاريخية، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، قرارا يدين "العدوان الروسي على أوكرانيا" في ختام جلسة طارئة نادرة للجمعية العامة دعا إليها مجلس الأمن.

وصوتت لصالح القرار 141 دولة فيما صوتت 5 دول ضد القرار وامتنعت 35 دولة أخرى عن التصويت.

وكان مشروع القرار بحاجة إلى ثلثي الأصوات لاعتماده.

وأدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة هجوم روسيا على أوكرانيا ودعت روسيا إلى إنهاء عدوانها.

وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسة استثنائية طارئة عقدت على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، روسيا بسحب قواتها من أوكرانيا دون شروط.

كما طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، روسيا بإلغاء قراراها بشأن دونتيسك ولوغانسك.