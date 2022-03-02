دعوى قضائية لوقف قائمة انتخابات المهندسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أقامت المهندسة حسناء عمرو، اليوم الأربعاء، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبت فيها بوقف تنفيذ قرارات لجنة انتخابات نقابة المهندسين بإعلان القوائم النهائية لانتخابات نقابة المهندسين المقرر عقدها في 4 مارس، فيما تضمنته من إدراج المرشحون على المناصب النقابية المختلفة، كونهم أعضاء مجلس نواب وأعضاء مجلس شيوخ بالمخالفة للقانون.

تابعت الدعوى أن من بين المرشحين هي المرشحة رقم (٢٦) المهندسة مها رزق، على منصب (مقعد)، عضو مكمل كهرباء، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها استبعاد مها رزق، وكافة أسماء المرشحين على المناصب (المقاعد) النقابية المختلفة الذين يتقلدون مناصب المجالس النيابية (مجلسا النواب والشيوخ) لانتخابات نقابة المهندسين.