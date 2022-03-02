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الوفد الروسي للمفاوضات: سنبحث وقف إطلاق النار مع الجانب الأوكراني

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن الوفد الروسي للمفاوضات مع أوكرانيا، الأربعاء، أنه من المقرر بحث مسألة وقف إطلاق النار مع الجانب الأوكراني في مباحثات اليوم، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وأشار الوفد الروسي للمفاوضات مع أوكرانيا، إلى أنهم بانتظار وصول الوفد الأوكراني للمفاوضات غدًا.

وكان الوفد الأوكراني، أكد الأربعاء، أن الجولة الثانية من المفاوضات مع روسيا ستعقد قبل نهاية اليوم الحالي.

وحسب معلومات تم نشرها في وقت سابق، ستعقد الجولة الثانية من المشاورات في منطقة بيلوفيجينسكايا بوشتشينا في منطقة بريست في بيلاروس.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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