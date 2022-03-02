ملك البحرين يغادر الرياض وولي العهد في مقدمة مودعيه

غادر الرياض، اليوم، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان. كما كان في وداع ملك البحرين الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، وسفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي (الوزير المرافق).



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