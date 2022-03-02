محادثات السلام.. موسكو توافق وكييف تحذّر: لن نقبل الإملاءات الروسية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ 13 دقيقة

في وقت تتجه الأنظار الى طاولة المفاوضات الأوكرانية – الروسية، أعلن الكرملين، الأربعاء، أن الوفد الروسي مستعد لاستئناف محادثات السلام مع أوكرانيا.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: “وفدنا سيكون جاهزا لمتابعة المحادثات”، مشيرا إلى أن الوفد يتوقع استئناف المحادثات مساء الأربعاء.

وذكر بيسكوف أن وفد بلاده سيكون “جاهزا للمفاوضات مساء الأربعاء”، من دون أن يكشف عن موقع المفاوضات أو أي تفاصيل أخرى.

الإملاءات الروسية مرفوضة

في المقابل، أعلنت الرئاسة الأوكرانية أنها ستجري جولة ثانية من المحادثات مع روسيا اليوم”.

وصرح وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بقوله: “نحن جاهزون للمحادثات، لكننا غير مستعدين لقبول الإملاءات الروسية”، مشيرا الى أن “المطالب الروسية لم تتغير عما أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل بدء الحرب”.

وجاء ذلك بعد تضارب في الأنباء حول استئناف الجولة الثانية من المفاوضات. ونقلت وكالة “تاس” عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتهامه لأوكرانيا بالمماطلة في المفاوضات بسبب واشنطن.

بدوره، أوضح مستشار الرئيس الأوكراني أن تحديد موعد المفاوضات مع روسيا يحتاج إلى مباحثات وأجندة واضحة، وهناك حاجة “للاتفاق على جدول أعمال المفاوضات قبل استئنافها”.

اكتمال الاستعدادات

من جهتها، أعلنت خارجية بيلاروسيا “اكتمال الاستعدادات النهائية لعقد المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا”.

مطالب موسكو غير واقعية

ودخلت أنقرة على خط المفاوضات، اذ رجّح المتحدث باسم الرئاسة التركية عدم اجتماع الوفدين الأوكراني والروسي في المحادثات المقررة، اليوم، وتوقع تأجيلها يومين، معتبرا أن “مطالب موسكو لإنهاء العملية العسكرية في أوكرانيا غير واقعية.