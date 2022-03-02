مفاوضات روسيا وأوكرانيا.. وفد موسكو يتوجه لموقع المحادثات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 2 - مارس - 2022 5:08 مساءً

مكان للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

توجه الوفد الروسي إلى نقطة الالتقاء مع الوفد الأوكراني لإجراء الجولة الثانية من مفاوضات السلام.

وذكرت وكالة “بيلتا” البيلاروسية للأنباء، أن “الوفد الروسي المعني بإجراء المفاوضات مع الجانب الأوكراني قد غادر متوجها إلى نقطة اللقاء”.

وأكدت وكالة إنترفاكس أن الجولة الجديدة من المفاوضات الروسية الأوكرانية ستعقد في بريست على حدود بولندا وبيلاروسيا.

وأعلنت الرئاسة الروسية، اليوم الأربعاء، إن وفدها جاهز لبدء جولة ثانية من المفاوضات مع أوكرانيا.

بدوره، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف إن موسكو منفتحة على الحوار ومهتمة كذلك بجولة ثانية مع أوكرانيا.

واتهم لافروف الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على أوكرانيا لمزيد من المماطلة في هذه المفاوضات.

ويرى مراقبون أن الجولة الثانية المرتقبة من المحادثات مع أوكرانيا لن تأتي بجديد.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن مينسك أكملت استعداداتها لاجتماع ممثلي روسيا وأوكرانيا.

وأعلن الكرملين أن الوفد الروسي مستعد لاستئناف محادثات السلام مع أوكرانيا.

وكانت مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا انطلقت في يوم 28 فبراير الماضي في بيلاروسيا، إلا أن الجولة الأولى منها لم تحقق نتائج.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا شنت غزوا واسع النطاق على أوكرانيا في الرابع والعشرون من فبراير الماضي بسبب تجاهل الغرب لتخوفات أمنية روسية من انضمام كييف لحلف شمال الأطلسي.

وقالت خدمة الطوارئ الأوكرانية، اليوم الأربعاء، إن الهجوم الروسي على أوكرانيا أودى بحياة أكثر من 2000 مدني ودمر مئات المباني.