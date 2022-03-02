«لن نقبل الإنذارات».. أوكرانيا تكشف ما طلبه الوفد الروسي في المفاوضات

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: كشف وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، عن مطالب الوفد الروسي خلال اجتماع المفاوضات الذي جمع بينهما أول أمس.

وأكد أن بلاده مستعدة للجولة الثانية من المفاوضات مع روسيا، لكنها لا تعرف بعد متى ستجرى.

ونشر حساب صفحة وزارة الخارجية الأوكرانية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تصريحات لـ “كوليبا” قال فيها: “الجولة الأولى من المفاوضات جرت، وبقيت مطالب الروس، من حيث المبدأ من دون تغيير، هي ذاتها المطالب التي أعرب عنها بوتين في خطابه”.

وتابع وزير الخارجية الأوكراني تصريحه قائلا: “نحن مستعدون للمفاوضات، ومستعدون للدبلوماسية، لكننا لسنا مستعدين بأي حال من الأحوال لقبول الإنذارات الروسية.

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