شكرا لقرائتكم خبر عن إرسال أول شحنة مساعدات طبية إلى أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن عزمها إرسال أول شحنة مساعدات طبية إلى أوكرانيا تزن 36 طنًا متريًا ومتوقع وصولها غدًا الخميس، تحتوي على أدوية ومعدات علاج المصابين تلبي احتياجات 100 ألف شخص.

وأوضح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم، أن صندوق طوارئ المنظمة أطلق حتى الآن مساعدات بقيمة 4.9 ملايين دولار أمريكي من معدات وأدوية موزعة على 23 مستشفى في أوكرانيا.

ودعا إلى عدم استهداف المنشآت الطبية خلال الأحداث الدائرة في أوكرانيا، وحماية العاملين الصحيين والمرضى والسماح بوصول المساعدات، وطلب توفير 45 مليون دولار للمساعدات الطبية في أوكرانيا و13 مليون دولار لدول الجوار التي استقبلت اللاجئين الأوكرانيين.

وأشار أدهانوم إلى ارتفاع مستويات الإصابة "بكوفيد 19" في أوكرانيا بسبب الحركة السكانية الهائلة التي انطلقت منذ بدء الأحداث في ظل مستويات التلقيح المنخفضة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إنه من السابق للأوان إعلان الانتصار على الوباء، داعيًا إلى العمل على تحقيق الأهداف العالمية للتلقيح لمنع ظهور متحورات جديدة.