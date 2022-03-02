لافروف: حرب عالمية ثالثة ستكون نوويّة ومدمّرة

02 مارس , 2022 لافروف (أ ف ب). نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله اليوم الأربعاء إن أسلحة نووية ستستخدم ودماراً واسعاً سيحل إذا نشبت حرب عالمية ثالثة. وقال لافروف إن روسيا، التي شنت ما وصفته بأنه عملية عسكرية خاصة ضد أوكرانيا الأسبوع الماضي، ستواجه خطراً حقيقياً إذا حصلت كييف على أسلحة نووية.

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