اليابان تعلن استعدادها لاستقبال لاجئين أوكرانيين

وقال كيشيدا ان "العرض يتضمن الأوكرانيين الفارين إلى بولندا، وأكد إن بلاده تخطط "للبدء أولا بأولئك الذين لديهم أسرة وأصدقاء في اليابان، لكننا لن نتوقف عندهم وسنستجيب بتوجه إنساني".

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" ان العرض الياباني غير معتاد، بالرغم من قبول اليابان لاجئين في السابق من دول مختلفة لكن بأعداد صغيرة للغاية، وهو ما كان يعرضها لانتقادات بسبب منحها فرصا ضئيلة نسبيا للمهاجرين الراغبين في دخول أراضيها.

