شكرا لقرائتكم خبر عن نائب ماليزى بالاجتماع البرلمانى العربى الآسيوى: حماية وتمكين المرأة أولوية حكومتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال داتو قمر الدين جعفر، عضو البرلمان الماليزي، إنه فى ماليزيا الحكومة ملتزمة بحماية وتمكين الفتيات والمرأة، وذلك من خلال حزمة من السياسات تمت مراجعتها خلال الفترة لضمان أنها تتوافق مع الوضع الراهن لكن نضمن المساواة وعدم التمييز وتفعيل القوانين وحل المشكلات التى قد تواجه المرأة.

وأكد جعفر، إن رئيس مجلس الوزراء يتابع هذا الأمر بصورة شخصية، وهناك عدد من اللجان المختلفة المشكلة لدعم وتحسين مستويات الدعم وحقوق المرأة، وذلك من خلال تقديم التوصيات وكل ما يخص المرأة والفتيات، كما أن الحكومة شكلت مجموعات داخل مراكز الاحتجاز للتركيز على الرفاهية.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم، بالاجتماع السنوي البرلماني العربي الاَسيوي للسكان والتنمية، والذى يعقد في مقر مجلس النواب، بمشاركة عدد من ممثلي البرلمانات العربية والاَسيوية، وحضور عدد من الوزراء.

وأشار داتو، الى مواجهة ظاهرة العنف المنزلى، قائلا:" على الرغم من هذا كله ولكن مازال أمامنا الكثير من الناحية السياسية ومزيد من التمكين حتى لا نترك اى شخص خلف الركب.