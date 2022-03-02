شكرا لقرائتكم خبر عن نواب تنسيقية شباب الأحزاب يلتقون رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المستشار هشام بدوى، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، اليوم الأربعاء، في مقر الجهاز، لمناقشة أدوار التقييم والرقابة المالية، استعرض المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز، العديد من الإنجازات المحققة خلال الفترة السابقة.

وقال المستشار هشام بدوى، إن العمل يجرى على قدم وساق لتطوير العمل داخل الجهاز، بما يتناسب مع الطفرة التي حدثت في التحول الرقمي، وجهود التنمية التي تشهدها الدولة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق بين نواب التنسيقية ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات على بحث سبل التعاون فى الملفات المختلفة.

يأتي اللقاء في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على عقد لقاءات مع المسؤولين بمختلف الجهات للوقوف على المشكلات الجارية، وخطة المسئولين لحلها.

وضم وفد التنسيقية كل من النواب، عمرو يونس، محمد إسماعيل، مارسيل سمير، غادة علي، أحمد رمزي، علاء مصطفى، أكمل نجاتي.