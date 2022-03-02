شكرا لقرائتكم خبر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لهذا السبب يجب إنهاء الصراع في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الصراع في أوكرانيا يجب أن ينتهي لضمان سلامة المنشآت النووية.

وأكدت أن النزاع العسكري في دولة تملك منشآت نووية أمر مقلق، مشيرة إلى أنها تراقب عن بُعد سلامة المنشآت النووية في أوكرانيا.

وأوضحت انها تتحدث مع روسيا وأوكرانيا حول تأمين المنشآت النووية، مؤكدة أنها تتخوف حاليا من تسرب إشعاعات نووية بسبب العمليات العسكرية.

وأشارت إلى أنه جرى مشاورات لتأمين منشآت أوكرانيا النووية، مطالبة بأنه يجب ضمان الأشخاص الذين يشغلون المواقع النووية في أوكرانيا.

وأضاف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي، أن الوضع في أوكرانيا غير مسبوق ومقلق.

وبين أن الوكالة تلقت معلومات من الجانب الروسي حول السيطرة على المنطقة المحيطة بمحطة زابوروجيا الكهروذرية.

وشدد جروسي أن تعمل محطات الطاقة النووية الأوكرانية كالمعتاد، وذلك على الرغم من الظروف الاستثنائية للنزاع المسلح والعارك الدائرة ليومها السابع.