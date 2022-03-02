شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: سقوط ألفي قتيل من المدنيين منذ بدء الهجوم الروسي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الطوارئ الأوكرانية، أنه تم تسجيل نحو ألفي قتيل من المدنيين حتى الآن منذ بدء الهجوم الروسي.

وكشفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أن عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة ارتفع مجددًا ليصل إلى 836 ألف شخص حتى الأول من مارس.

وحسب إحصاء أعدته اليوم، يرتفع العدد بـ160 ألف لاجئ بعدما كان 677 ألفا حتى أمس الثلاثاء.

ووجه المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، نداءًا عاجلًا بضرورة تمويل مساعدات إنسانية للبلاد وللأشخاص الذين فروا من أوكرانيا.

من ناحيتها أكدت المفوضية الأوروبية، أن فصل روسيا عن نظام “سويفت” سيبعث برسالة قوية لبوتين، مشيرة إلى أنها تشهد دعاية ضخمة وتضليلا ضد مهاجمة دولة ذات سيادة.