شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الأوكرانية تعلن عن إجراء جولة جديدة من المفاوضات مع روسيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت الرئاسة الأوكرانية، أن جولة جديدة من المفاوضات مع روسيا ستُجري اليوم.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا: إن بلاده مستعدة للمفاوضات والدبلوماسية، لكنها ليست مستعدة بأي حال من الأحوال لقبول الإنذارات الروسية.

من ناحيته، أكد الكرملين أن روسيا مستعدة لإجراء جولة جديدة من التفاوض مع أوكرانيا، مضيفًا أن حضور الوفد الأوكراني لجولة مفاوضات جديدة غير مؤكد.

فيما كشف وزير الخارجية الأوكراني، أن المطالب الروسية لم تتغير عما أعلنه بوتن قبل بداية الحرب.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه قرر استبعاد 7 بنوك روسية من نظام “سويفت”، إضافة إلى 25% من مصارف روسيا من نظام سوفيت.

وأطلق رئيس الوزراء البريطاني، حملة حكومية لجمع التبرعات لأوكرانيا، داعيًا دول العالم لإدانة روسيا أمام الجمعية العام للأمم المتحدة.

وأشار سفير روسيا في لندن، إلى أنه من المحتمل قطع العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وبريطانيا.