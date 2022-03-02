شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يدشن مشروعاً جديداً لعلاج أطفال اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس المشروع الطبي التطوعي التاسع ضمن برنامج "نبض السعودية" التطوعي لأمراض وجراحات القلب المفتوح للأطفال في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز حتى الآن 7 عمليات قلب مفتوح و19 عملية قسطرة علاجية للأطفال تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.

ويأتي المشروع في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في الجمهورية اليمنية الشقيقة.