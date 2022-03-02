شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تونس يستقبل وزير الداخلية ويشيد بجهود «داخلية العرب» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، في قصر قرطاج الرئاسي، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، وأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب المشاركين في أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب.

ونوه خلال الاستقبال بالدور الفعال والجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس وزراء الداخلية العرب في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة الدول العربية وشعوبها، متمنيًا التوفيق لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب في دورة مجلسهم التاسعة والثلاثين المنعقدة حاليًا في تونس وأن تحقق نتائج اجتماعهم تطلعات قادة الدول العربية وشعوبها.