شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن عن تعليمات جديدة للقادمين إليها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد طاهر العامري المتحدث الرسمي لـ "الطوارئ والأزمات" في الإمارات، أنه من الضروري التأكد من إبراز شهادة تطعيم كوفيد19 معتمدة تحتوي على قارئ QR، للقادمين إلى دولة الإمارات، موضحا أنه لا يتطلب دخولهم للدولة أي فحوصات مسبقة، مع إمكانية القيام بفحص PCR عند الوصول لأغراض التأكد من الإصابات.

وقال، إن غير المطعمين القادمين إلى الدولة يجب عليهم إبراز نتيجة PCR معتمدة خلال 48 ساعة، أو شهادة تعافي من إصابة كوفيد19 خلال شهر واحد من موعد السفر تحتوي على نظام قارئ QR لمن هم فوق الـ12 عاماً، مع إمكانية القيام بفحص PCR عند الوصول لأغراض التأكد من الإصابات.