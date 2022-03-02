شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا وأوكرانيا تبحثان فرض المزيد من العقوبات على روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالعمل على أن تصدر الأمم المتحدة "أقوى إدانة ممكنة" للهجوم الروسي على أوكرانيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه جونسون مع زيلينسكي اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه" استنادا إلى متحدثة الحكومة البريطانية في دوانينج ستريت.

وكان جونسون أعلن في البرلمان البريطاني أن بلاده ستفعل كل ما في وسعها من أجل تمكين الأوكرانيين من الهروب من أحداث الحرب.

وتابعت المتحدثة، أن جونسون أبدى ازدراءه للهجوم الروسي على أوكرانيا وقال إن بريطانيا ستبذل كل ما تستطيع من أجل دعم الشعب الأوكراني ومقاومته.

وقالت المتحدثة، إن زيلينسكي وجه الشكر لجونسون على الجهود البريطانية الرامية إلى إرسال أسلحة دفاعية إلى أوكرانيا، وقال إن هذه الأسلحة مهمة لصد القوات المسلحة الروسية.

وذكرت المتحدثة أن جونسون وزيلينسكي، تبادلا وجهة النظر التي ترى أن من الضروري فرض المزيد من العقوبات من أجل زيادة الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.