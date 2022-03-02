 الأمم المتحدة تقدر عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا بـ836 ألفاً

اللاجئين الفارين من أوكرانيا (أ ف ب).

ارتفع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة مجدداً، ووصل إلى 836 ألف شخص حتى الأول من آذار/مارس، بحسب إحصاء أعدته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين صدر الأربعاء.

وبذلك، ارتفع العدد بـ160 ألف لاجئ بعدما كان 677 ألفاً الثلاثاء بسحب ما أعلن المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي خلال نداء عاجل لتمويل مساعدات إنسانية للبلاد وللأشخاص الذين فروا من المعارك.

