سيئول تنقل مقر بعثتها في العاصمة الاوكرانية إلى "منطقة آمنة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أنها ستنقل مقر بعثتها الدبلوماسية في أوكرانيا من كييف إلى "منطقة آمنة" في البلاد، دون أن تحدد مكانها الجديد.



وقد انتقل السفير كيم هيونغ-تيه والموظفون الآخرون بالسفارة إلى الموقع الجديد مع ستة مواطنين كوريين جنوبيين أعربوا عن نيتهم في مغادرة المدينة، وفقا للوزارة.

وأوضحت الوزارة أن "القرار جاء لأنه أصبح من الصعب مواصلة عمليات السفارة وضمان سلامة الموظفين، بسبب التهديدات العسكرية المتزايدة في مدينة كييف".

وأضافت: "ستستأنف السفارة عملياتها في منطقة آمنة في أوكرانيا بمجرد استقرار الوضع".