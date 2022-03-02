أكثر من 97 ألف إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة بروسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

سجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية 97455 إصابة و784 حالة وفاة بفيروس كورونا، مقابل 97333 إصابة و786 وفاة في اليوم السابق.



وأعلن المركز الروسي لمكافحة الفيروس عن تماثل 183530 شخصا للشفاء خلال اليوم الماضي، وإيواء 11754 مصابا بالفيروس في المستشفيات لتلقي العلاج.

ويعود أكبر عدد من الإصابات اليومية إلى مقاطعة سفيردلوفسك (4868 حالة) ومدينة سان بطرسبورغ (4514 حالة)، تليها مقاطعة سامارا (4061 حالة).

ووفقا لآخر الأرقام والإحصاءات الرسمية الصادرة اليوم الأربعاء، سجلت روسيا 16 مليونا و592824 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ بداية تفشي الجائحة، تعافى منها 13 ملايين و931995 شخصا، فيما بلغ إجمالي عدد المتوفين بسبب الفيروس 353230 شخصا حتى الآن.