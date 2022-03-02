شكرا لقرائتكم خبر عن أثر وفاة أحد الزوجين أثناء نظر دعوى الطلاق.. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "أثر وفاة أحد الزوجين أثناء نظر دعوى الطلاق"، الإجابة على حزمة من الأسئلة تتمثل فى أثر وفاة أحد الزوجين أثناء نظر دعوى الطلاق.. هل يقضى بانقطاع سير الخصومة؟ أم يجوز إدخال ورثة المتوفى والقضاء بحكم قطعي في الخصومة؟ وهل ترث الزوجة في زوجها المتوفى عنها أثناء نظر الدعوى؟ وهل يختلف الحكم لو تحصلت الزوجة على حكم بالطلاق وتوفى زوجها أثناء نظر استئنافه؟