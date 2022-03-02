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أثر وفاة أحد الزوجين أثناء نظر دعوى الطلاق.. نقلا عن "برلماني"

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القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "أثر وفاة أحد الزوجين أثناء نظر دعوى الطلاق"، الإجابة على حزمة من الأسئلة تتمثل فى أثر وفاة أحد الزوجين أثناء نظر دعوى الطلاق.. هل يقضى بانقطاع سير الخصومة؟ أم يجوز إدخال ورثة المتوفى والقضاء بحكم قطعي في الخصومة؟ وهل ترث الزوجة في زوجها المتوفى عنها أثناء نظر الدعوى؟ وهل يختلف الحكم لو تحصلت الزوجة على حكم بالطلاق وتوفى زوجها أثناء نظر استئنافه؟
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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