شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تفتح باب التقدم لجدول تحت التمرين للمؤجلين السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة القيد بمجلس نقابة الصحفيين فتح باب التقديم للجنة تحت التمرين، والتي ستخصص للمؤجلين من اللجنة السابقة التي عقدت في نوفمبر الماضي، وذلك اعتبارا من السبت المقبل الموافق 5 مارس وحتى 17 من الشهر ذاته.

وأوضحت اللجنة، في بيان اليوم الأربعاء، أن التقديم بموجب خطاب جديد من الجريدة و"برنت" تأمينات جديد، مضيفة أن انعقادها سيكون في أقرب وقت ممكن.

وكانت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميرى، أعلنت من قبل نتيجة القيد لجدول تحت التمرين، عقب اعتماد النتيجة من مجلس النقابة خلال اجتماعه الذى عقده 7 ديسمبر الماضى.

كما نظمت نقابة الصحفيين حفل حلف اليمين وتسليم الكارنيهات للأعضاء الجدد المقبولين بلجنة القيد لجدول تحت التمرين، الأربعاء الماضى الموافق 19 يناير، بمقر النقابة.