شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط ووفد "محلية النواب" يتفقدون مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يرافقه وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني جولتهم بالمحافظة بتفقد مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة عرب العوامر الصناعية بمركز أبنوب للوقوف الأعمال النهائية بالمجمع تمهيدًا لطرح الوحدات خلال الأسابيع القادمة والذي يتكون من 272 وحدة صناعية ومنطقة إدارية تجارية ومنطقة خدمية تم إقامتها على مساحة 71.4 فدان وبتكلفة استثمارية تبلغ اكثر من 900 مليون جنيه.

ويأتي إنشائها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة لتنمية الصعيد وتوفير فرص العمل للشباب وجذب استثمارات جديدة وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والمهندسة فاطمة أحمد ابراهيم سكرتير عام مساعد المحافظة والنائب والنائب محمد الحسيني والنائب محمد وفيق وكيلا لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب واللواء حمدي الجزار والدكتور أيمن الجمل مستشاري وزير التنمية المحلية للمجالس النيابية والنائب عمرو أحمد إبراهيم أمين سر لجنة الإدارة المحلية والنائب محمد أبو سمنة والنائبة ريهام عبدالنبي والنائبة فايزة عبدالعظيم أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والنائب المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة والنائب حمادة زهير والنائبة ثناء السعيد والنائب الحسيني جلال والنائب أحمد حسين جودة أعضاء مجلس النواب بأسيوط والمهندس مدحت محمد حسن مدير عام الاستثمار بالمحافظة وإسماعيل أبو الليل مدير فرع هيئة التنمية الصناعية بالمحافظة وتاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب ومهندسي الشركات المنفذة.

بدأ المحافظ ووفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب جولتهم الميدانية بتفقد الهناجر والوحدات الصناعية التي تم تنفيذها بالمجمع ومتابعة كافة المرافق وتفقد المعرض والمبنى الإداري والمسجد واستمعوا إلى شرح من مسئول هيئة التنمية الصناعية بالمحافظة للأعمال التي تم تنفيذها وشروط طرح الوحدات وتكلفتها كما تفقدوا بعض أعمال المرافق والبنية التحتية التي تم تنفيذها بالمجمع من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء تمهيدًا لافتتاح المجمع وطرح الوحدات للشباب وصغار المستثمرين خلال الاسابيع القادمة.

وأكد محافظ أسيوط، فى بيان له، أن المجمع سوف يساهم في توفير فرص عمل للشباب واستيعاب العديد من الأيدي العاملة خاصة من الحرفيين وأصحاب الصناعات الصغيرة مشيدًا بجهود القيادة السياسية لتعزيز التنمية الصناعية والاستثمار في هذا القطاع مشيرًا إلى أن المشروع يتكون من وحدات صناعية تشمل أنشطة الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية البسيطة بالإضافة إلى المناطق الخدمية والتجارية والإدارية.

كما أوضح أن المجمع تبلغ استثماراته أكثر من 900 مليون جنيه ويشتمل المجمع على 272 وحدة صناعية كاملة المرافق بمساحات تتراوح بين 450 م2 و 540 م2.

وتشمل أنشطة غذائية وهندسية وكيماوية ودوائية وجلود كما يتاح للمستثمر الواحد الحصول على أكثر من وحدة وحتى 8 وحدات على ان تتاح الوحدات أمام الشباب بأسعار ملائمة ليتمكن الشاب من عمل مشروعه الخاص به وتحقيق حلمه وأشار إلى إنه سيتم إتاحة ثلاث أنظمة لتخصيص الوحدات النظام الأول التمليك والنظام الثاني الإيجار والنظام الثالث الإيجار الذي ينتهي بالتمليك.

كما تفقد المحافظ ومرافقوه مساكن الاسكان الاجتماعي بقرية عرب العوامر والتي تتكون من 12 عمارة سكنية بالإضافة الى 2 عمارة تم تخصيصها للايواء وتم الاتفاق على اتخاذ خطوات جادة لتوفير كافة الخدمات بالمنطقة السكنية لتحقيق الجذب السكانى اليها.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن الدولة تسعى جاهدة نحو إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية لما لها من دور كبير في تنمية قطاع الصناعة ودفع عجلة التنمية في اطار المبادرة الرئاسية لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتعميق التصنيع المحلي ودعم سلاسل التوريد مشيدًا بجودة الاعمال التى تم تنفيذها بمجمع صناعات عرب العوامر وفقًاً للاشتراطات الفنية والمدة الزمنية المحددة بالتنسيق مع كافة شركات المرافق.



محافظ أسيوط ووفد الادارة المحلية يتفقدون مجمع الصناعات والاسكان الاجتماعى بأبنوب



محافظ أسيوط ووفد الادارة المحلية يتفقدون مجمع الصناعات والاسكان الاجتماعى بأبنوب



محافظ أسيوط ووفد الادارة المحلية يتفقدون مجمع الصناعات والاسكان الاجتماعى بأبنوب



محافظ أسيوط ووفد الادارة المحلية يتفقدون مجمع الصناعات والاسكان الاجتماعى بأبنوب



محافظ أسيوط ووفد الادارة المحلية يتفقدون مجمع الصناعات والاسكان الاجتماعى بأبنوب



محافظ أسيوط ووفد الادارة المحلية يتفقدون مجمع الصناعات والاسكان الاجتماعى بأبنوب



محافظ أسيوط ووفد الادارة المحلية يتفقدون مجمع الصناعات والاسكان الاجتماعى بأبنوب



محافظ أسيوط ووفد الادارة المحلية يتفقدون مجمع الصناعات والاسكان الاجتماعى بأبنوب



محافظ أسيوط ووفد الادارة المحلية يتفقدون مجمع الصناعات والاسكان الاجتماعى بأبنوب



محافظ أسيوط ووفد الادارة المحلية يتفقدون مجمع الصناعات والاسكان الاجتماعى بأبنوب



محافظ أسيوط ووفد الادارة المحلية يتفقدون مجمع الصناعات والاسكان الاجتماعى بأبنوب



محافظ أسيوط ووفد الادارة المحلية يتفقدون مجمع الصناعات والاسكان الاجتماعى بأبنوب