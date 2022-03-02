شكرا لقرائتكم خبر عن وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب يتفقد المنطقة الصناعية بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، ويرافقه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عدد من المشروعات الصناعية والإنتاجية بالمنطقة الصناعية بالمنيا، وذلك في إطار الزيارة الميدانية للجنة فى محافظة المنيا، اليوم.

وشهدت الجولة تفقد اللجنة المجمع الصناعي بالمنيا الذي يضم 68 وحدة، منها 9 وحدات بمساحة 800 متر، و49 بمساحة 400 متر، وهى متعددة الأنشطة، وتبلغ تكلفة الإنشاء 272 مليون جنيه، ويبلغ سعر المتر في الوحدة 3944 جنيها، على 10 سنوات، ويستطيع المتقدم للوحدة أن يحصل على قرض تمويل من 10 إلى 15 مليون جنيه لإقامة مشروع، فيما تم تحديد سعر المتر فى الوحدة إلايجار مبلغ 20 جنيه ونصف، والمجمع كامل الترفيق.

وتفقد الوفد مصنع المتحدة لتجفيف وتجميد الحاصلات الزراعية، والذى تبلغ تكلفة رأس المال 100 مليون جنيه بقدرة إنتاجية 10طن يومي، ويصدر المصنع منتجاته لعدد من الدول الأوروبية وأمريكا، وخاصة منتجات البصل والثوم المجفف.

كما تفقد الوفد شركة الفاستون لكربونات الكالسيوم، ويبلغ رأس مال الشركة 180 مليون جنيه وبقدرة إنتاجية 8 طن شهري من خلال 3 خطوط انتاج وتنتج الشركة كربونات الكالسيوم ودورة التلك، وتصدر منتجاتها إلى 16 دولة.

كما تفقد وفد اللجنة شركة جيزة لتنمية الصعيد (الملابس الجاهزة)، التى يبلغ رأس مالها 170 مليون جنيه، بطاقة إنتاجية 450 ألف قطعة شهريا، ويصدر المنتج إلى 18 دولة أوروبية وأمريكا وكندا.

كما تفقد وفد اللجنة شركة نيل مصر للاستثمارات الصناعية برأس مال 10 مليون جنيه، وبطاقة إنتاجية 500 كيلو/ساعة من خلال خط إنتاج واحد، لإنتاج"بطاطس نصف مقلية".

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، اللواء تامر سعيد سكرتير عام المحافظة، اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام مساعد المحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب من مراكز المحافظة، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

ويضم وفد لجنة الإدارة المحلية المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، والنائبين محمد الحسينى ومحمد وفيق، وكيلى اللجنة، وعمرو درويش _ أمين سر اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنواب: محسن أبو سمنة، فايزة صالح، ريهام عبد النبى السيد، أعضاء اللجنة، ومن أمانة اللجنة كل من أحمد حشيش، ومحمد بركات.

ويرافق الوفد البرلماني فى الزيارة اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن الجمل، مدير الاتصال السياسى والشئون البرلمانية بوزارة التنمية المحلية، وعمرو طلبة ممثل وزارة الإسكان.

ورافق نواب محافظة المنيا المحافظ ووفد اللحنة، وهم : محمد نشأت العمدة، وسلوى أبو الوفا، توحيد تامر، مجدى ملك، عثمان العمدة، سعودى عبد الرحمن، واللواء إبراهيم المصرى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، إيهاب رمزى، أمنية رجب، على بدوى، عثمان المنتصر، أشرف الأحمدى، صابر عبد الحكيم ، محمد مصطفى وحسام أبو زيد، وكذلك هانى عبد الشهيد عضو مجلس الشيوخ.

