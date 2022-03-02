"شهامة على خط النار".. قصة طالب مصري قاد زملاءه العالقين في أوكرانيا إلى بر الأمان- (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

كثيرة هي القصص التي توثق شهامة المصريين خاصة وقت الأزمات، لكن ما فعله طالب مصري يدعى أحمد إبراهيم زهران، منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية يستحق الثناء، حين قاد زملاءه العالقين على الحدود الأوكرانية الرومانية إلى بر الأمان، من خلال تنظيم خط سيرهم بداية من تواجدهم داخل مدينة دي نيبرو الأوكرانية مرورًا بمطار بوخارست الروماني، وصولًا إلى مطار القاهرة الدولي.

وبثت الصفحة الرسمية لموقع "الخليج 365"، فيديو مع الطالب بكلية طب الأسنان بجامعة دي نيبرو الحكومية الأوكرانية، روى فيه كل التفاصيل والأحداث التي عاشها مع زملائه في أوكرانيا وصولا إلى مطار القاهرة الدولي.

البداية كانت بإنشاء "أحمد" مجموعات على موقع التواصل الاجتماعي "واتساب"، بغرض تجميع زملائه الطلاب في مختلف الجامعات في نفس المدينة الأوكرانية، ونجح فيما سعى إليه وتجمعوا على الحدود الأوكرانية الرومانية.

وصل أحمد في تمام الساعة السادسة صباحًا يوم الإثنين الماضي 28 فبراير 2021، مع مجموعة من زملائه، وفوجئ بانتظار طلاب آخرين على نفس الحدود بعد الاستجابة لما طرحه بإنشاء مجموعات.

رفض التحرك، وظل عالقًا على الحدود الأوكرانية الرومانية، لحين إنهاء إجراءات زملائه، وأصبح همزة التواصل مع قوات الجيش الأوكراني والطلاب، كما نسق معهم على حماية الطلاب، ونظم معهم دخول زملائه الحدود الرومانية، وتمكن معهم في إنهاء دخول الطالبات أولا مصريات ومن جنسيات عربية مختلفة.

وقال "أحمد" لـ"الخليج 365"، إنه استطاع تجميع نحو 120 طالبًا وطالبة مصريين وآخرين يحملون الجنسيات المغربية، والتونسية، والجزائرية، مؤكدا أن تعامل قوات حرس الحدود الأوكرانية معهم كان في منتهي الرقي، وكان ذلك سببًا في إنهاء إجراءات العبور إلى الحدود الرومانية بسرعة فائقة.

وأكد "أحمد" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان له الدور الأكبر في إنهاء مشكلة جميع الطلاب هناك بما فيهم طلاب يحملون جنسيات عربية من المغرب والجزائر وتونس.

وأردف أن وزيرة الهجرة الدكتورة نبيلة مكرم، فتحت خطًا للتواصل معه للاطمئنان على زملائه.

وروى "أحمد" لفتة طيبة من أحد أقدم أعضاء الجالية المصرية في أوكرانيا ويدعى الدكتور محمد سعد، والذي تكفل باحتياجات الطلاب من المصروفات وأي أشياء تتعلق بإجراءات العبور إلى رومانيا على نفقته الخاصة.