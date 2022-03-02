روسيا وأوكرانيا تستأنفان مساء اليوم الجولة الثانية من المفاوضات

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف- (بي بي سي):

ذكرت وسائل الإعلام الروسية نقلا عن مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن الجولة الثانية من المفاوضات مع روسيا ستعقد مساء اليوم الأربعاء.

وأعلن الكرملين وصول الوفد الروسي إلى مكان التفاوض، على الحدود الأوكرانية البلاروسية، وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، ردا على سؤال حول مدى احتمالية تحقيق الحد الأدنى من النجاح في المفاوضات بين الجانبين "لن أقدم مثل هذه التوقعات، فأنا لا أمتلك موهبة التنبؤ، دعونا نأمل أن يحدث ذلك".

وجرت الجولة الأولى من المفاوضات في 28 فبراير الماضي، في بيلاروسيا، ووفقا للجانبين لم يتحقق خلالها أي تقدم يذكر.