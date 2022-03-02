المتهم بقتل جاره في الخصوص: "مكنش قصدي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أدلى المتهم بقتل جاره بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، بسبب خلافات الجيرة باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، قائلًا: "مكنش قصدي أقتله".

وأضاف المتهم، أن مشاكل نشبت بينه وبين المتهم منذ فترة كبيرة، وجرى الصلح أكثر من مرة عن طريق عدد من الوسطاء، ولم تفلح تلك الجهود.

وتابع المتهم: المجني عليه لا يقطن في نفس العقار الذي أعيش فيه، وفوجئت يوم الحادث به يصيح بأعلى صوته أمام المارة بسب خلافات جيرة بين الأسرتين، وحاول التشاجر معي والتعدي عليه بالضرب، فطعنته بمطواة في صدره فسقط غارقًا في دمائه على الأرض، قائلًا، "قتلته في لحظة شيطان".

كان قد تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة ووجود متوفي بمنطقة حوض المنيرة دائرة القسم.

جرى إخطار اللواء محمد عناني مدير البحث الجنائي بالقليوبية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين كلا من "م.ك.ا"، 33 عامًا، عامل، توفى إثر إصابته بجرح طعني بالصدر وأخر قطعى بالوجه، و"م.ع.م"، 37 عامًا، سباك، مصاب بجرح سطحي بفروة الرأس، وذلك بسبب خلافات الجيرة، وتعدى كل منهما على الأخر بالضرب، وجرى ضبط سلاح أبيض "مطواة" بحوزة المتهم.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم الثاني، وبحوزته السلاح الأبيض، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، التي صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.