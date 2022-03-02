"أوكرانيا - رومانيا- ميت حبيش".. أحمد وشقيقته سمر يرويان تفاصيل رحلة الهروب من الحرب

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية-مروة شاهين:

حالة من الفرحة والسعادة شهدتها قرية ميت حبيش البحرية بمركز طنطا بمحافظة الغربية صباح اليوم الأربعاء، بعد عودة طالب وشقيقته كانا يدرسان الطب في أوكرانيا وبعد اندلاع الحرب الروسية تدخلت السلطات المصرية وتم إجلائهما ليعودا مع عدد من الشباب إلى أرض الوطن.

يقول أحمد أيمن حسن، طالب في السنة الخامسة طب عام في أوكرانيا، والذي عاد اليوم الأربعاء، إنه لم يتوقع زيادة حدة الحرب بين الدولتين إلى هذه الدرجة، والتي تسببت في انهيار مستقبله العلمي، ولا يعرف مصيره حتى الآن بعد دراسة دامت 5 سنوات في أوكرانيا.

وأضاف الشاب لـ"الخليج 365": "يوم 24 تفاجأت بخبر الحرب ولكن المدينة التي كنت أعيش بها كانت بعيدة عن الهجمات الروسية، ولكن كان هناك تحذيرات من وصول الحرب لكافة أرجاء أوكرانيا وبدأنا بالفعل في تحريك أتوبيس أنا وزملائي إلى الحدود الرومانية وتم التنسيق مع السفارتين المصرية والرومانية ودخلنا بالفعل دون معاناة وجرى نقلنا داخل العاصمة بوخارست الرومانية ودخلنا سكن تم ترتيبه من السفارة وفي اليوم التالي وصلت طائرة بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجلاء المصرين من رومانيا".

وتابع: "تحركنا من رومانيا من أمام السفارة ووصلنا إلى المطار وكان عددنا يتجاوز 20 طالبًا وطالبة، وتم مساعدتنا في كافة إجراءات السفر من قبل السفارة حتى وصلنا إلى الطائرة التي عدنا بها إلى مصر".

وتقول شقيقته سمر أيمن، والتي كانت تدرس طب أسنان في أوكرانيا: "استغرقت الرحلة تقريبا أكثر من 10 ساعات وظللنا على الحدود الرومانية حوالي 6 ساعات حتى تم إنهاء الإجراءات، واستقبالنا في رومانيا من قبل السفارة المصرية والرومانية بشكل منظم وتقديم كافة الخدمات التي نحتاجها من توفير مواصلات وسكن واتصالات وإجراءات ورقية، حتى عودتنا إلى مطار القاهرة".

وأضافت الطالبة أنهم تحركوا من أوكرانيا في اللحظات الأخيرة قبل إطلاق صفرات الإنذار بضرورة التزام المواطنين بالمخابئ وعدم الخروج وكانت سرعة تصرفهم في الانتقال للحدود الرومانية سببًا رئيسيًا في عودتهم ولم تتأخر السفارة المصرية في تقديم كافة المساعدات التي ساهمت في تسهيل رحلة رجوعنا".